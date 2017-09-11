Товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей в первой половине этого года составил 23,77 млн долларов

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей в первой половине 2017 года составил 23,77 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель посла Южной Кореи в Азербайджане Квон Донг-сок журналистам.

"Маленький объем экспорта азербайджанских товаров в Южную Корею связан с тем, что корейские бизнесмены не знают, какие товары производит Азербайджан", - заявил дипломат.

По его словам, экспорт из Азербайджана составил 146,13 тыс. долларов США, импорт из Южной Кореи – 23,622 млн долларов США.