Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном достиг 13-летнего максимума

В первом полугодии текущего года стоимость товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном составила 91 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии текущего года стоимость товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном составила 91 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это является максимальным показателем первых 6 месяцев как минимум за последние 13 лет.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Узбекистана продукцию на 77 млн долларов США, что на 36,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За этот же период Азербайджан экспортировал в Узбекистан продукцию на 14 млн долларов США, что на 40,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.