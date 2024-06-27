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Вице-президент ASK: Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос почти в 4 раза

Вице-президент ASK: Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос почти в 4 раза Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос в 3,8 раза по сравнению с прошлым годом.
Бизнес
27 июня 2024 г. 21:54
Вице-президент ASK: Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос почти в 4 раза

Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос в 3,8 раза в годовом исчислении.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Вугар Зейналов на международном бизнес-форуме Организации тюркских государств, который проходит в Кыргызстане.

По его словам, из 74 предприятий с кыргызским капиталом в Азербайджане активными являются 23.

"Это очень маленькая цифра, которую необходимо увеличить", - отметил В.Зейналов.

Вице-президент ASK подчеркнул, что объем азербайджанских инвестиций в кыргызскую экономику составляет $5,4 млн, при этом сумма капиталовложений Кыргызстана в Азербайджан равна $5,54 млн.

"Что касается сферы туризма, то Азербайджан инвестирует в строительство 5-звездочного отеля в Иссык-Куле в селе Кара-Ой. Кыргызстан предоставил землю 17 гектаров и льготы на 10 лет, освободив от налогов", - подчеркнул Зейналов.

Отметим, что Межправительственное соглашение между Кыргызстаном и Азербайджаном об инвестициях для строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль было ратифицировано в январе 2024 года.

По соглашению, Кабмин Кыргызстана обязуется безвозмездно предоставить на правах временного пользования правительству Азербайджана земельный участок общей площадью 17,24 га, из которых 12,32 га предусматривается под строительство и 4,92 га для создания парковой зоны, а также 1 га прилегающего прибрежного участка для создания пляжной зоны.

Участок предоставляется на территории села Кара-Ой Иссык-Кульской области, сроком на 49 лет с преимущественным правом перед другими лицами на заключение нового договора о пользовании земельным участком.

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Версия на азербайджанском языке ASK-ın vitse-prezidenti: Azərbaycanla Qırğızıstan arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 4 dəfə artıb

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