Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном снизился по итогам 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, уровень торговли между двумя странами снизился на 14,6 млн. долларов.

Так, по сравнению с уровнем товарооборота в 24,3 млн. долларов в 2014-м году, в прошлом году уровень торговли составил 9,6 млн. долларов.

Самыми крупными торговыми партнерами Кыргызстана по итогам 2015 стали Россия, Казахстан, Китай.