 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном снизился

    В 2015 году товарооборот составил 9,6 млн. долларов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном снизился по итогам 2015 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, уровень торговли между двумя странами снизился на 14,6 млн. долларов.

    Так, по сравнению с уровнем товарооборота в 24,3 млн. долларов в 2014-м году, в прошлом году уровень торговли составил 9,6 млн. долларов.

    Самыми крупными торговыми партнерами Кыргызстана по итогам 2015 стали Россия, Казахстан, Китай.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi