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    ​Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном сократился

    Страны намерены расширить торговые связи в ненефтяном секторе

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В этом году отмечается сокращение товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в своем выступлении на пресс-конференции, организованной после прошедшего сегодня в Баку 12-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    По словам Н.Алиева, товарооборот сократился по независящим от стран причинам: "Мы намерены расширить торговые связи в ненефтяном секторе, в частности, транспортной сфере". 

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