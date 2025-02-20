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Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос на 14%

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос на 14% В январе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 108,969 млн долларов США, что на 14,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Бизнес
20 февраля 2025 г. 10:50
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос на 14%

В январе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 108,969 млн долларов США, что на 14,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Доля Азербайджана во внешнеторговом обороте Грузии составила 5,4%.

За отчетный период стоимость продукции, экспортированной Грузией в Азербайджан, увеличилась на 13% в годовом выражении и составила 46,24 млн долларов (11,4% от общего экспорта), а стоимость продукции, импортированной Грузией из Азербайджана, выросла на 14,9% - до 62,729 млн долларов (3,9% от общего импорта).

За год общий объем внешнеторгового оборота Грузии увеличился на 39,3% - до 2 млрд 008,08 млн долларов. В том числе, стоимость экспорта выросла на 19,3% и составила 403,853 млн долларов, а стоимость импорта увеличилась на 45,5% - до 1 млрд 604,226 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's trade turnover with Georgia up by 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 14 % artıb

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