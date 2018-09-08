Товарооборот Китая с США вырос на 12,8% с начала года

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Объем торговли между Китаем и США за первые восемь месяцев текущего года вырос на 12,8% в годовом выражении и достиг 414,25 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, китайский экспорт в Соединенные Штаты за данный период вырос на 13,4% - до 303,44 млрд. долларов, импорт американской продукции увеличился на 11,1% - до 110,81 млрд. долларов. Таким образом профицит торгового баланса составил 192,64 млрд. долларов, увеличившись на 19,18% по сравнению с аналогичным показателем за первые семь месяцев года.

В августе объем торговли между двумя странами вырос до 57,72 млрд. долларов. Положительное сальдо КНР в рамках китайско-американской торговли в этом месяце составило 31,06 млрд. долларов, увеличившись на 10,56% по сравнению с июлем.

Отметим, что рост товарооборота происходит на фоне обострения торговых войн США с Китаем. В частности, США 15 июня официально объявили о введенгии пошлин в размере 25% на импортируемые из Китая товара на сумму в 50 млрд. долларов США. Власти КНР отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы.