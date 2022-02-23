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Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 42%

Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 42% Стоимость товарооборота между Грузией и Азербайджаном в январе этого года составила 121 954,6 тыс. долларов США.
Бизнес
23 февраля 2022 г. 10:16
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 42%

Стоимость товарооборота между Грузией и Азербайджаном в январе этого года составила 121 954,6 тыс. долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем торгового оборота увеличился на 42%.

Согласно документу, в прошлом месяце Азербайджан с долей 11% в общем товарообороте Грузии занял третье место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции и России.

Стоимость продукции, экспортируемой Грузией в Азербайджан в январе, составила 46 789,3 тыс. долларов США (+36%), а импортируемой из Азербайджана - 75 165,4 тыс. долларов США (+46%).

В общем объеме экспорта Грузии Азербайджан с долей 14,1% занимает второе место после Болгарии. В общем импорте Грузии Азербайджан (9,6%) является третьим по величине импортным партнером соседней страны после Турции и России.

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Версия на английском языке Trade turnover between Azerbaijan, Georgia up 42%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 42% artıb

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