Товарооборот Азербайджана с Россией возрос на 2%

В январе-марте этого года объем товарооборота Азербайджана с Россией составил 573,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, это на 11,23 млн долларов США или 1,99% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Доля товарооборота Азербайджана с Россией в общем внешнеторговом обороте равна 8,39%.

В отчетном периоде в структуре товарооборота между двумя странами 140,22 млн долларов США пришлись на долю экспорта, что на 15,24 млн долларов США или 12,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Импорт из России составил 433,7 млн долларов США, что на 4 млн долларов США или 0,91% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

Доля экспорта с северным соседом составила 3,33% общего экспорта, а импорта - 16,45% общего импорта страны.