Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 43%

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 43% или 181 267,94 тыс. долларов и за январь-март составил 602 144,59 тыс. долларов.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете.

Согласно отчету, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 51,4% и составил 175 725,66 тыс. долларов, импорт в Азербайджан вырос на 39,89% и составил 426 418,93 тыс. долларов.

Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось на 61 919,64 тыс. долларов или 32,8% - до 250 693,27 тыс. долларов.

Отметим, что экспорт в страны СНГ составил 6,74% общего объема экспорта, импорт – 28,19% общего объема импорта.