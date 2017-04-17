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    Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 43%

    В первом квартале этого года отрицательное сальдо товарооборота выросло на 33%

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 43% или 181 267,94 тыс. долларов и за январь-март составил 602 144,59 тыс. долларов.

    Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете.

    Согласно отчету, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 51,4% и составил 175 725,66 тыс. долларов, импорт в Азербайджан вырос на 39,89% и составил 426 418,93 тыс. долларов.

    Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось на 61 919,64 тыс. долларов или 32,8% - до 250 693,27 тыс. долларов.

    Отметим, что экспорт в страны СНГ составил 6,74% общего объема экспорта, импорт – 28,19% общего объема импорта.

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