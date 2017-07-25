Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 12%

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 12,23% и за январь-июнь составил 1 456,8 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 49,93% и составил 469,1 млн долларов, импорт в Азербайджан увеличился на 0,26% и составил 987,7 млн долларов. Удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 8,90%, в операциях импорта – 28,97%.

Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ снизилось на 23% - до 518,5 млн долларов в первом полугодии.

На долю России пришлось 289,8 млн долларов или 62% экспортных, 661,5 млн долларов или 67% импортных операций Азербайджана со странами СНГ. Экспорт в Россию вырос на 51,94%, импорт – сократился на 10,95% в годовом сравнении.

За указанный период Азербайджан совершил торговые операции на 8 678,4 млн долларов с 171 страной.