Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 10%

В январе-ноябре 2023 года объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ составил 5 млрд 851 млн 28 тыс. долларов США.

В январе-ноябре 2023 года объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ составил 5 млрд 851 млн 28 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев между Азербайджаном и странами СНГ осуществлен экспорт на сумму 1 млрд 502 млн 99 тыс. долларов США (на 1,7% больше, чем год назад) и импорт на сумму 4 млрд 348 млн 929 тыс. долларов США (на 12,4% больше).

За отчетный период доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 4,8%, а доля в общем импорте - 27,5%.

В этот период наибольший торговый оборот Азербайджана осуществлялся последовательно с Россией, Туркменистаном, Украиной, Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном, Кыргызстаном, Молдовой и Таджикистаном.