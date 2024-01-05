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Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 10%

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 10% В январе-ноябре 2023 года объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ составил 5 млрд 851 млн 28 тыс. долларов США.
Бизнес
5 января 2024 г. 16:24
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 10%

В январе-ноябре 2023 года объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ составил 5 млрд 851 млн 28 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев между Азербайджаном и странами СНГ осуществлен экспорт на сумму 1 млрд 502 млн 99 тыс. долларов США (на 1,7% больше, чем год назад) и импорт на сумму 4 млрд 348 млн 929 тыс. долларов США (на 12,4% больше).

За отчетный период доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 4,8%, а доля в общем импорте - 27,5%.

В этот период наибольший торговый оборот Азербайджана осуществлялся последовательно с Россией, Туркменистаном, Украиной, Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном, Кыргызстаном, Молдовой и Таджикистаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 10 % artıb

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