Товарооборот Азербайджана ЕС сократился на 30%

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами Евросоюза в годовом исчислении сократился на 30% и за январь-июль составил 3 789 524 тысяч долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

За указанный период экспорт в эти страны сократился на 31% и составил 2 839 402 тыс. долларов, импорт в Азербайджан сократился на 29% и составил 950 122 тысяч долларов. Положительное сальдо товарооборота Азербайджана со странами ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31% - до 1 889 281 тысяч долларов. согласно отчету, удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 46%, в операциях импорта – 22%.