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Toshiba разделится на две компании

Toshiba разделится на две компании Японская электротехническая корпорация Toshiba разделится на две компании.
Бизнес
7 февраля 2022 г. 09:29
Toshiba разделится на две компании

Японская электротехническая корпорация Toshiba разделится на две компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Компания делится на две, а не три компании вопреки ранее объявленному плану. Это сделано по требованию ряда акционеров, которые выразили несогласие с прежней программой.

В ноябре прошлого года Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Предполагалось, что одна из них будет заниматься полупроводниками и другими электронными компонентами, вторая - тяжелым промышленным оборудованием, в частности для электростанций, а третья станет управлять имуществом всей группы.

По данным экономической газеты Nikkei, планы разделения связаны со стремлением руководства Toshiba повысить капитализацию всей группы за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

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Версия на английском языке Toshiba plans to split into 2 firms

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