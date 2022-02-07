Toshiba разделится на две компании

Японская электротехническая корпорация Toshiba разделится на две компании.

Японская электротехническая корпорация Toshiba разделится на две компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Компания делится на две, а не три компании вопреки ранее объявленному плану. Это сделано по требованию ряда акционеров, которые выразили несогласие с прежней программой.

В ноябре прошлого года Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Предполагалось, что одна из них будет заниматься полупроводниками и другими электронными компонентами, вторая - тяжелым промышленным оборудованием, в частности для электростанций, а третья станет управлять имуществом всей группы.

По данным экономической газеты Nikkei, планы разделения связаны со стремлением руководства Toshiba повысить капитализацию всей группы за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.