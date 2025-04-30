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Торгпред Азербайджана в КНР назвал приоритеты экономического взаимодействия Баку и Пекина

Торгпред Азербайджана в КНР назвал приоритеты экономического взаимодействия Баку и Пекина Надироглу: Азербайджан нацелен на выход за рамки логистического хаба, делая акцент на индустриальном развитии
Бизнес
30 апреля 2025 г. 10:00
Торгпред Азербайджана в КНР назвал приоритеты экономического взаимодействия Баку и Пекина

Азербайджан нацелен выполнять не только на роль логистического узла, но и на формирование полноценного торгово-промышленного центра для компаний из Китая и других государств.

Как сообщает Report, об этом торговый представитель Азербайджана в КНР Теймур Надироглу заявил в интервью китайскому изданию Global Times.

Комментируя соглашения, подписанные в рамках госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР, Надироглу отметил, что визит имел важное значение для активизации двустороннего сотрудничества, особенно в контексте установления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, которое, по его словам, "проложит путь к более глубокому и всестороннему экономическому взаимодействию".

По словам Надироглу, торговля, инвестиции, возобновляемая энергетика, а также локализация производства - одни из ключевых направлений для углубления сотрудничества между Баку и Пекином.

Он отметил, что Китай всегда являлся важным рынком для Азербайджана, и "мы очень заинтересованы в расширении наших торговых каналов в Китае и использовании возможностей этого большого рынка".

"В последние годы мы также наблюдаем рост числа визитов представителей китайских компаний и чиновников в Азербайджан, что, несомненно, окажет очень положительное влияние на общее экономическое сотрудничество между нашими странами", - сказал он.

Торговый представитель отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) - важнейшем звене для стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь", что укрепило позицию страны как стратегического логистического узла.

"Однако наша цель - стать не только логистическим узлом, но и торгово-производственным центром для компаний из Китая и других стран", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's trade rep to China names priorities of Baku-Beijing economic co-op

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