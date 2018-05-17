Торгпред: Азербайджан может стать для России плацдармом для расширения своего экспорта в страны Ближнего и Среднего Востока - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 17 мая. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report c новым торговым представителем Азербайджана в России Русланом Алиевым.

- Руслан Аллахвердиевич, что такое институт торговых представительств?

- Институт торговых представительств или, как их еще называют, торговых миссий является очень важным инструментом реализации экономической дипломатии и развития национальной экономики. Политические отношения между странами порой переживают периоды спадов и подъемов, а вот торгово-экономический блок вопросов двусторонних отношений дает возможности сохранения и развития каналов сотрудничества между странами, даже во время политических кризисов. И неслучайно, что традиционно торговый представитель является в посольстве вторым лицом после посла – представителя главы государства. В нашем случае институт торгпредства был учрежден в структуре министерства экономики страны указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 января 2017 года. В соответствии с этим указом перед торговыми представителями поставлены такие задачи, как расширение торгово-экономических связей, защита экономических интересов, расширение экспорта товаров и услуг из Азербайджана, ознакомление бизнес-сообщества страны пребывания с инвестиционными возможностями Азербайджана.

Торговые представители по согласованию с президентом страны назначаются министром экономики, имеют дипломатический статус, им присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса. Торговые представители несут персональную ответственность за итоги своей деятельности.

Учитывая ведущую роль Российской Федерации, как главного импортера продукции несырьевого экспорта Азербайджана, вполне закономерно, что первый торговый представитель нашей страны был назначен именно в Россию. В дальнейшем возможно назначение региональных торговых представителей при генеральных консульствах Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

- Почему в свое время эта должность была отменена и снова возобновлена?

- В начале 90-х была попытка создания азербайджанского Торгпредства в России. Однако полноценное функционирование зарубежных представительств невозможно без нормально работающей экономики, которая в свою очередь, зависит от политической стабильности в стране. Этого-то мы, тогда, как раз и не имели. Торгово-экономические отношения должны опираться на работающий, как часы, государственный аппарат, развитую управленческую прослойку, функционирующую экономику. Все это требует профессионального подхода к делу. Перефразировав Наполеона, скажу, что это требует трех вещей: "опыта, опыта и еще раз опыта".

В начале 90-х годов прошлого века в Азербайджане не было практически ни одной составляющей нормального государства. Недруги спешили отнести наше государство к числу несостоявшихся. Но авторы таких утверждений не учли один, но самый сильный и решающий фактор: Господь Бог наградил наш народ такой личностью, как Гейдар Алиев. И только после возвращения общенационального лидера к руководству Азербайджана были созданы условия для проведения коренных реформ в экономике, возобновился экономический рост, в страну потекли многомиллиардные иностранные инвестиции. Стратегический курс, заложенный общенациональным лидером, который был продолжен и развит президентом Ильхамом Алиевым, вывел экономику Азербайджана на еще более высокий уровень. За последние 15 лет в разные отрасли азербайджанской экономики вложены многомиллиардные инвестиции. В Азербайджане стали активно работать над дальнейшим развитием ненефтяного сектора как залога экономического процветания и развития страны в будущем. Был принят целый ряд президентских указов, реализован перечень законодательных инициатив в этой связи. Так, в декабре 2016 года был подписан указ президента Азербайджана об утверждении стратегических дорожных карт для стимулирования работы основных ненефтяных секторов экономики.

Вот тогда-то и пробил час использования института торговых представителей республики за рубежом. Он был призван содействовать исполнению мер по реализации опережающего развития ненефтяного сектора Азербайджана, поощрению расширения ненефтяного экспорта, в том числе через продвижение товаров под брендом "Made in Azerbaijan". Сегодня Азербайджан обладает высокоразвитым современным сельским хозяйством и промышленностью. Достаточно сказать, что рост производства только сельхозпродукции в сравнении с 1992 годом увеличился в несколько раз. В 2018 году и в ближайшие годы ожидается ввод в строй множества новых предприятий в различных отраслях экономики.

В нашей стране функционирует боле 500 предприятий с российским капиталом. Вследствие этого растет и экспортный потенциал страны. Азербайджанская экономика сегодня нуждается в увеличении объемов, а также расширении номенклатуры и географии экспортных поставок.

Важно отметить, что Азербайджан является привлекательной страной для привлечения инвестиций не только в нефтегазовый сектор, но и в такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, перерабатывающая и легкая промышленность, цветная и черная металлургия, машиностроение, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов и многое другое.

- Насколько сложно было наладить работу торгпредства, ведь начинать с нуля всегда сложно?

- Работа начиналась не совсем с нуля: вопросами торгово-экономического сотрудничества эффективно занималось и занимается министерство экономики Азербайджана и наше посольство в России. С первого же дня работы я чувствую большую поддержку и заботу со стороны министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Офис, в котором мы работаем, расположен на Пушкинской площади в самом центре Москвы. Мы гордимся, что работаем в таком прекрасном здании, принадлежащем Государственному Нефтяному Фонду Азербайджана.

И все же институт торговых представителей - это новый элемент в системе нашего государства, который должен осуществлять свою деятельность непосредственно на основных зарубежных рынках, быть в постоянном контакте с государственными органами и предпринимателями страны пребывания, изучать возможности расширения нашего экспорта, давать консультации нашим экспортерам и так далее.

Когда передо мной поставили такую серьезную задачу, я понял всю ее важность и наметил для себя план действий. В первую очередь было необходимо сформировать целеустремленную и профессиональную команду. Думаю, что мне это удалось.

- Какими вопросами на сегодняшний день занимается азербайджанское торгпредство в России?

- На сегодняшний день торгпредство занимается изучением потенциала увеличения объемов и расширения номенклатуры азербайджанского экспорта в Россию. С этой целью налаживаются контакты с азербайджанскими производителями, российскими государственными органами, импортерами, ассоциациями и так далее. Первая пробная презентация азербайджанской пищевой промышленности в России прошла на выставке "World Food-2017". Здесь в сотрудничестве с профессиональной командой AZPOROMO (Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций) мы представили широкий спектр азербайджанской продукции.

Далее мы начали представлять азербайджанских экспортеров в регионах России. Так, в Санкт-Петербурге на выставке "Питерфуд" в ноябре 2017 года были заключены несколько контрактов. Плодотворным стало и наше участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи и в Красноярском экономическом форуме. Участие в подобных мероприятиях дает хорошую возможность получить необходимую для нашей работы информацию из первых рук, наладить полезные контакты, информировать российскую сторону об экспортном потенциале и инвестиционных возможностях Азербайджана.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум также является хорошей площадкой для нашей работы. Одним из важных событий прошедшего периода было проведение 28 сентября 2017 года, как уже указывалось, 8-го Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе. В сентябре этого года запланировано проведение 9-го по счету форума уже в азербайджанской Гяндже.

В прошлом году в контексте развития связей с российскими регионами мы также побывали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Чебоксарах. Хотел бы особо отметить, что в поездках по регионам мы ощущаем теплую поддержку со стороны проживающих там наших соотечественников. С 24-26 мая этого года мы планируем принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. А после форума собираемся начать серию ознакомительных семинаров об инвестиционном потенциале и мерах по поощрению инвестиций в Азербайджане для представителей различных отраслей российской экономики в рамках Бизнес-клуба при торговом представителе. Нами составлен конкретный план работы на 2018 год, в соответствии с которым, мы осуществляем свою деятельность.

- Чем является Россия для Азербайджана и Азербайджан для России с точки зрения экономики?

- Я уже говорил, что Россия является для нас основным зарубежным рынком экспорта ненефтяной продукции. Тот товарооборот, который есть на сегодняшний день, честно говоря, не отвечает имеющемуся потенциалу. Когда Президент Ильхам Алиев благословил меня в начале моей работы, он особо отметил, что перед всеми участниками внешнеэкономической деятельности страны стоит задача, как минимум, удвоить объем экспорта в Россию. И я, как торговый представитель в России, должен всемерно содействовать достижению этой цели.

Между Россией и Азербайджаном с начала 90-х годов существует режим свободной торговли. То есть наши и российские экспортеры не платят таможенную пошлину.

Для России Азербайджан - это 10 миллионный рынок. Еще с советских времен российская продукция пользуется спросом на азербайджанском рынке: здесь её любят и ценят. Российская мясомолочная продукция, кондитерские изделия всегда пользовались большим спросом. Сколько бы ни рекламировали швейцарский шоколад, продукция той же российской компании "Объединенные кондитеры" (бренды "Бабаевский", "Красный Октябрь", "Рот Фронт") ближе отечественному потребителю. Сегодня основными статьями российского экспорта в Азербайджан являются такие позиции как пшеница, древесина, табачные изделия, растительное масло, продукция металлургической промышленности.

Азербайджан же больше всего экспортирует в Россию свежие овощи и фрукты, фундук, а также продукцию химической промышленности, цветной и черной металлургии. В то же время перед нами стоит задача расширить номенклатуру экспорта за счет продукции с более высокой добавленной стоимостью: плодоовощных консервов, текстиля, вина, продукции электротехнической, металлообрабатывающей промышленности, нефтяного машиностроения. За долгие десятилетия экономических связей между Азербайджаном и Россией мы научились строить их на очень выгодном и проверенном временем принципе – взаимодополняемости экономик. Это позволяет нам во многом быть вместе и не конкурировать друг с другом, кроме как в получении взаимной выгоды. И это очень важный фактор нашего взаимодействия.

Кроме того, меняющаяся экономическая конъюнктура открывает перед нами новые возможности. Например, Азербайджан может стать для России плацдармом для расширения своего экспорта в страны Ближнего и Среднего Востока. В самом деле, новое – это хорошо забытое старое.

В этой связи отметим, что наши страны представляют друг для друга интерес и с точки зрения международных транспортных коридоров, которые пролегают через их территории. Предприниматели наших стран активно инвестируют в различные отрасли экономики друг друга.

- Как обстоят дела с объёмом экспорта азербайджанских товаров в Россию? Есть ли какие-то препятствия?

- В последние годы азербайджанский экспорт в Россию растет высокими темпами. Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 2 141,2 млн. долларов США, что на 4,4 процента больше, чем в 2016 году. Динамика нашего экспорта в Россию тоже положительная: в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, рост составил 43,3 процента. В I квартале 2018 года рост азербайджанского экспорта в Россию уже составил 48,5 процента.

Но это не значит, что в торгово-экономических отношениях между нашими странами все так безоблачно и проблемы уже решены. Одним из эффективных механизмов разрешения проблемных вопросов сегодня является формат двусторонней межведомственной рабочей группы. С российской стороны рабочую группу возглавляет заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, а с азербайджанской стороны до мая этого года – прежний заместитель министра экономики Сахиль Бабаев. Повестка дня рабочей группы состоит из нескольких блоков, в которых вопросы сгруппированы по направлениям: институциональные и нормативно-правовые вопросы, вопросы взаимных инициатив, поддержка бизнес-инициатив. В режиме ежемесячных видеоконференций рабочей группе удалось на сегодняшний день решить несколько десятков вопросов, мешавших развитию наших отношений, наладить механизм оперативного реагирования на возникновение проблемных ситуаций.

Есть проблемы и иного плана. К сожалению, сегодня многие азербайджанские экспортеры не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество и удовлетворяются разовыми и сезонными поставками. Некоторые компании просто неспособны пока производить достаточные объёмы, чтобы полностью удовлетворять потребности крупных российских торговых сетей, таких как "X5 RetailGroup", "Ашан", "Азбука Вкуса" и т.д. Этим розничным сетям нужны большие объёмы продукции, бесперебойная поставка и наличие всего пакета предусмотренных законодательством документов. У больших азербайджанских компаний таких проблем нет. Например, Azersun имеет свою дистрибьюторскую сеть и благодаря этому продаёт свою продукцию по всей России. Но большинство малых и средних производителей не могут организовать бесперебойные экспортные поставки своей продукции.

- Как собираетесь преодолевать эти проблемы?

- Главное, что азербайджанскую продукцию в России знают и любят. Она не самая дешевая здесь, но вместе с тем качественная, вкусная, экологичная и пользуется спросом. Например, "бакинские помидоры" — это уже бренд. Теперь надо добиваться, чтобы и другие наши продукты питания были такими же легкоузнаваемыми и востребованными.

Как я указал выше, в Азербайджане много малых и средних производителей высококачественной продукции, подходящей для экспорта. Многие из этих производителей самостоятельно выходят на российский рынок для реализации своей продукции небольшими партиями. Такой подход к экспорту сопряжен с высокими удельными расходами и финансовыми рисками. Если мы хотим реально продвинуться вперед, удвоить товарооборот, то нужно переходить к экспорту крупных объемов.

Для этого на государственном уровне необходимо создание механизмов по кредитованию производителей экспортной продукции и страхованию их финансовых рисков. В России, например, эту функцию выполняет Российской Экспортный Центр, который в 2017 году открыл свое представительство в Баку.

Необходимо создавать единые бренды для однородных товаров, консолидировать под ними продукцию малых и средних производителей и под этими брендами выводить их на внешние рынки. Операторами этих брендов могут стать кооперативы, объединения производителей, ассоциаций и т.д. Таким путем можно было бы уменьшить удельные расходы на формирование узнаваемости бренда, на транспортировку товара, минимизировать финансовые риски, также получить больше возможностей для работы с крупными торговыми сетями. Например, сегодня мы совместно с руководством организации "АБАД" начали подготовительные работы по выводу производимой семейными предприятиями продукции на российский рынок под единым брендом.

- А разве бренд "Made in Azerbaijan" не выполняет эту задачу?

- Как известно, 5 октября 2016-го года президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подписал Указ о широкомасштабном продвижении местной ненефтяной продукции на внешних рынках под брендом "Made in Azerbaijan". Данный указ охватывает 10 разных механизмов поддержки с целью стимулирования экспорта и продвижения бренда "Made in Azerbaijan" за рубежом.

Можно с уверенностью отметить, что этот бренд стал мощным инструментом поддержки экспорта ненефтяной продукции. Благодаря государственной поддержке в рамках бренда "Made in Azerbaijan", азербайджанские производители стали участниками крупнейших международных выставок, проводимых в разных странах мира, они регулярно представляют свою продукцию за рубежом в рамках экспортных миссий, получают от государства поощрительные платежи за экспорт своих товаров и т.д.

Но страновой бренд не является товарным знаком и не может быть названием отдельных товаров. В то же время, как показывают исследования, сильный страновой бренд повышает доверие к брендам производителей из этой страны, делает страну более привлекательной для иностранных инвестиций. Пользуясь преимуществами, которые дает бренд "Made in Azerbaijan", наши экспортеры могут успешно формировать свои сильные, пользующиеся доверием бренды.

- В последние годы мы наблюдаем рост производства в Азербайджане высококачественных виноградных вин. Как обстоит дело с их экспортом в Россию?

- Действительно, в последние годы в Азербайджане вложены очень крупные инвестиции в развитие виноделия. С использованием лучших технологий и с привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов в области виноделия производятся высококачественные вина. Эти вина, в большинстве своем, получают самые высокие оценки на международных выставках и конкурсах. Но, к сожалению, объемы экспорта нашего вина в Россию очень незначительны. Дело в том, что сегодня Азербайджан пока еще не смог утвердить себя в сознании потребителей как страна виноделия.

Опыт "новых" стран виноделия, таких как Чили, Южная Африка, Австралия показывает, что для успешного продвижения вина на международных рынках необходимо осуществлять масштабные маркетинговые программы. Как правило, такие программы осуществлялись с государственным участием и с привлечением объединений виноделов. Для активного продвижения наших вин нам также необходимо разработать и осуществить под "зонтиком" странового бренда "Made in Azerbaijan" маркетинговую программу "Вина из Азербайджана", рассчитанную на несколько лет. Только так мы сможем убедить потребителей покупать азербайджанское вино. Мы со своей стороны также готовим предложения по осуществлению такой маркетинговой программы. При этом мы имеем такое конкурентное преимущество, как 200 лет совместной жизни в одном государстве, десятки, если не сотни тысяч человеческих связей. Чем не задел для продвижения азербайджанской винной продукции?! И он для продвижения азербайджанской продукции значит намного больше, чем можно представить.

- Часто азербайджанские производители не решаются выходить на российский рынок, так как не могут оценить риски, связанные с надежностью российских партнеров. Как в этом вопросе может им помочь торговый представитель?

- Да, такая проблема существует, но она преодолима. У нас есть доступ к информационным ресурсам Интерфакс СПАРК, с помощью которых, мы можем предоставлять нашим производителям обширную информацию об их потенциальных партнерах в России, включая имена учредителей, связи компании с другими юридическими лицами, финансовые показатели, коэффициенты, отражающие финансовую устойчивость, репутацию, а также скоринги, оценивающие вероятность банкротства и неблагонадежности партнера и многое другое. Так что наши производители могут обращаться к нам и по этим вопросам.

- Выше Вы упомянули такую структуру, как Бизнес-клуб при торговом представителе. В чем необходимость в создании такого клуба, какие задачи перед ним ставятся?

- Бизнес-клуб задумывался как площадка для регулярного общения с молодыми российскими предпринимателями, как азербайджанского, так и не азербайджанского происхождения. В рамках заседаний клуба можно проводить консультации, тренинги, знакомить участников друг с другом, с инвестиционными возможностями Азербайджана, представлять примеры самых успешных кейсов российско-азербайджанского предпринимательства в среднем и мелком бизнесе. То есть наша цель содействовать созданию в России успешной бизнес прослойки, ориентированной на ведение бизнеса с Азербайджаном. Такая работа предоставит нам богатый материал для анализа положения в двусторонней торговле и предпринимательстве вообще, позволит внести коррективы в практику этой деятельности на уровне азербайджанских и соответствующих российских ведомств, выход на которые мы имеем в силу возложенных на нас задач.

Спасибо за подробное интервью! И в заключение личный вопрос: Вам едва за сорок, и в своем возрасте Вы - человек, работавший в различных сферах внешней политики и экономики, добившийся в этой жизни больших высот. Думаю, что нашим читателям было бы интересно знать Ваше мнение о том, что является главным мерилом жизни? Поэты мерят жизнь стихами, чиновники – многословными скучными формулярами, фермеры – количеством собранного зерна или другой продукции. Чем мерите жизнь Вы?

- Честно говоря, особенно не задумывался над этим вопросом. Ну, наверное добрыми делами... добром. Ведь все, что мы делаем, служит интересам граждан Азербайджана и России. Чем лучше мы сработаем, чем больше сблизим две наши страны, тем лучше им будет жить. Поэтому - жизнь нужно мерить добром. Так делал наш общенациональный лидер – Гейдар Алиев, так делает наш президент Ильхам Алиев. И они не оставляют нам другого выбора!

- Еще раз спасибо, господин торгпред! Желаю Вам всяческих успехов в Ваших добрых делах!