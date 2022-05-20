Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты

Российские компании, участвующие в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке - Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, в ближайшие месяцы подпишут контракты с азербайджанс

Российские компании, участвующие в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке - Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, в ближайшие месяцы подпишут контракты с азербайджанскими предприятиями.

Об этом Report сообщил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, в выставках приняли участие 76 российских компаний: “Азербайджанские предприятия проявили большой интерес к сельскохозяйственной продукции и технике, представленной российскими компаниями. В настоящее время идет переговорный процесс по конкретным контрактам между российскими и отечественными компаниями. Обсуждения в основном касаются цен и соответствующих условий. Мы надеемся, что контракты будут подписаны в ближайшие месяцы”.