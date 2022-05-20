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Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты

Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты Российские компании, участвующие в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке - Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, в ближайшие месяцы подпишут контракты с азербайджанс
Бизнес
20 мая 2022 г. 19:10
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты

Российские компании, участвующие в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке - Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, в ближайшие месяцы подпишут контракты с азербайджанскими предприятиями.

Об этом Report сообщил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, в выставках приняли участие 76 российских компаний: “Азербайджанские предприятия проявили большой интерес к сельскохозяйственной продукции и технике, представленной российскими компаниями. В настоящее время идет переговорный процесс по конкретным контрактам между российскими и отечественными компаниями. Обсуждения в основном касаются цен и соответствующих условий. Мы надеемся, что контракты будут подписаны в ближайшие месяцы”.

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Версия на английском языке Trade representative: Russian, Azerbaijani companies to sign agreements soon
Версия на азербайджанском языке Ticarət nümayəndəsi: “Rusiya ilə Azərbaycan şirkətləri arasında yaxın aylarda müqavilələr imzalanacaq”

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