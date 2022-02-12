Торговый представитель: Российские регионы готовы покупать азербайджанскую продукцию

Большинство регионов России ждут азербайджанскую продукцию и готовы ее покупать.

Большинство регионов России ждут азербайджанскую продукцию и готовы ее покупать.

Как сообщает Report, об этом в Хачмазе заявил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Загитович во время запуска первого грузового состава со станции "Ладжат" в рамках проекта "Агроэкспресс".

По его словам, они поддерживают такие проекты, как "Агроэкспресс", между Азербайджаном и Россией: "Благодаря этому проекту диверсифицируются возможности российских регионов по приобретению азербайджанской продукции. Я уверен, что проект "Агроэкспресс" будет реализовываться регулярно, что укрепит наши торгово-экономические связи".

Проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО "Росэксимбанк", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "РЖД".

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию посредством "Агроэкспресс", стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.