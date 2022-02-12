О нас
Report Georgia
Аудио новости

Торговый представитель: Российские регионы готовы покупать азербайджанскую продукцию

Торговый представитель: Российские регионы готовы покупать азербайджанскую продукцию Большинство регионов России ждут азербайджанскую продукцию и готовы ее покупать.
Бизнес
12 февраля 2022 г. 16:20
Торговый представитель: Российские регионы готовы покупать азербайджанскую продукцию

Большинство регионов России ждут азербайджанскую продукцию и готовы ее покупать.

Как сообщает Report, об этом в Хачмазе заявил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Загитович во время запуска первого грузового состава со станции "Ладжат" в рамках проекта "Агроэкспресс".

По его словам, они поддерживают такие проекты, как "Агроэкспресс", между Азербайджаном и Россией: "Благодаря этому проекту диверсифицируются возможности российских регионов по приобретению азербайджанской продукции. Я уверен, что проект "Агроэкспресс" будет реализовываться регулярно, что укрепит наши торгово-экономические связи".

Проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО "Росэксимбанк", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "РЖД".

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию посредством "Агроэкспресс", стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trade representative: Russia’s regions are ready to buy Azerbaijani products  
Версия на азербайджанском языке Ticarət nümayəndəsi: "Rusiyanın regionları Azərbaycan məhsullarını almağa hazırdır"

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi