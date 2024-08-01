Торгпред: Российские компании подали заявки на 24 проекта для деятельности в Карабахе

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией охватывают ряд сфер - от энергетики до сельского хозяйства, промышленности и высоких технологий. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и занимает третье место по объему

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией охватывают ряд сфер - от энергетики до сельского хозяйства, промышленности и высоких технологий. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и занимает третье место по объему взаимного товарооборота.

В интервью Report торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев рассказал о том, как развивается это сотрудничество и какие новые возможности открываются для бизнеса.

- Какую работу проводит Торговое представительство Азербайджана в России для развития экономических связей между двумя странами?

- Торговое представительство продолжает соответствующую работу по расширению экономических и торговых связей между двумя странами, продвижению и увеличению экспорта азербайджанской продукции, привлечению инвестиций из России в Азербайджан. В рамках проводимых в России выставок и бизнес-форумов, связанных с продвижением инвестиций, регулярно предоставляется информация о благоприятной бизнес-среде и инвестиционных возможностях в Азербайджане, в том числе о промышленных зонах нашей страны, обсуждаются актуальные инвестиционные направления, даются ответы на вопросы инвесторов.

С этого года в рамках проекта Торгового представительства Made in Azerbaijan в регионах России организуются мероприятия по презентации и дегустации азербайджанской продукции. В рамках данного проекта 27 апреля в Нижнем Новгороде, 29 июня в Твери были проведены соответствующие мероприятия. Они планируются и в других регионах России.

Кроме того, проводятся встречи с азербайджанскими компаниями, намеревающимися осуществлять экспорт продукции на российский рынок, и с российскими компаниями, торговыми сетями, которые могут быть заинтересованы в экспортном потенциале нашей страны, проводится координационная работа между соответствующими компаниями двух стран в случае возникновения спроса на азербайджанскую продукцию. Также в рамках проекта "Дары Азербайджана" при поддержке Торгового представительства Азербайджана в России в крупных торговых сетях Москвы и других городов созданы шесть уголков, где представлена азербайджанская продукция. Наши компании подписывают экспортные контракты с ведущими российскими розничными компаниями, представители Азербайджана регулярно участвуют в выставках "Worldfood", "Prodexpo", "MosBuild", "Heimtextil Russia", "Russia Halal Expo", "INNOPROM".

- Россия является важным рынком для экспорта ненефтяной продукции Азербайджана, в настоящее время в Россию в основном экспортируются помидоры и некоторые фрукты и овощи. Наряду с этим, на какую продукцию Азербайджана есть спрос на российском рынке?

- Помимо фруктов и овощей, на российский рынок экспортируется и промышленная продукция - полиэтилен, пропилен и полипропилены. Также в последние годы вырос спрос на переработанную сельскохозяйственную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки. В результате переговоров с крупными сетями магазинов России осуществляется экспорт переработанной, консервированной продукции азербайджанского происхождения.

- Какие сферы интересуют азербайджанских инвесторов в России и каков объем взаимных инвестиций на сегодняшний день?

- За период 1995-2023 годов объем прямых инвестиций из России в Азербайджан составил 9,1 млрд долларов США, а из Азербайджана в Россию - 1,2 млрд долларов США. Азербайджанские компании реализуют инвестиционные проекты в различных регионах России в сфере туризма, сельского хозяйства, строительства и других областях. В последние годы наши частные компании проявляют особый интерес к туристическому сектору России. В декабре 2021 года в городе Железноводск открылся пятизвездочный санаторий, недавно в Кисловодске открылся санаторий "Источник". Кроме того, в Ессентуках функционирует санаторно-туристический центр "Источник", построенный на азербайджанские инвестиции.

- Сколько обращений поступило до сих пор от российских компаний по поводу деятельности на освобожденных территориях Азербайджана?

- На сегодняшний день российские компании обратились по 24 проектам, которые охватывают сферы строительства, торговли, сельского хозяйства, промышленности, сферу услуг.

Наряду с этим, в Промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" российско-азербайджанским совместным предприятием ООО "Auto Leasing Azerbaijan" создан центр технического обслуживания, который будет обслуживать автотранспортные средства, используемые на освобожденных территориях, а также транзитные транспортные средства, перевозящие грузы и другую технику.

- В каких еще промышленных зонах Азербайджана действуют совместные предприятия двух стран?

- В Гаджигабульском промышленном парке в 2023 году введен в эксплуатацию завод изоляционных материалов "Penoplex Prikavkazye" стоимостью 10,8 млн долларов США, построенный российским инвестором. Производимая продукция наряду с внутренним рынком, экспортируется в Грузию и Россию. Другой резидент этого промышленного парка ООО Azərmaş Park совместно с российским предприятием "ГАЗ" производит легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили.

В Пираллахинском промышленном парке функционирует завод по производству лекарств "R-Pharm" с инвестиционной стоимостью 16 млн долларов США. Предприятие, реализовавшее в 2023 году продукцию на 3,5 млн долларов США, уже в первом квартале этого года осуществило продажи на 2,5 млн долларов США.