Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном сократился

Это на 8,5% меньше, чем годом ранее

В январе-апреле текущего года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 335,6 млн долларов США.

Об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии, передает грузинское бюро Report.

По данным, это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

За первые четыре месяца Азербайджан с долей 8,5% в общем товарообороте Грузии занял IV место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

В январе-апреле из Грузии в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 152,2 млн долларов США, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Азербайджан с долей 12,7% в общем экспорте Грузии занимает третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России.

За отчетный период импорт соседней страны из Азербайджана сократился на 9,1% и составил 183,4 млн долларов США. Азербайджан с долей 6,7 % в общем импорте Грузии стал четвертым по величине партнером по импорту соседней страны после Турции, России и Китая.