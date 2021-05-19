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Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном сократился

Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном сократился Это на 8,5% меньше, чем годом ранее
Бизнес
19 мая 2021 г. 12:33
Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном сократился

В январе-апреле текущего года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 335,6 млн долларов США.

Об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии, передает грузинское бюро Report.

По данным, это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

За первые четыре месяца Азербайджан с долей 8,5% в общем товарообороте Грузии занял IV место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

В январе-апреле из Грузии в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 152,2 млн долларов США, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Азербайджан с долей 12,7% в общем экспорте Грузии занимает третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России.

За отчетный период импорт соседней страны из Азербайджана сократился на 9,1% и составил 183,4 млн долларов США. Азербайджан с долей 6,7 % в общем импорте Грузии стал четвертым по величине партнером по импорту соседней страны после Турции, России и Китая.

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Версия на английском языке Georgia-Azerbaijan trade turnover down 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi azalıb

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