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Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос более чем на 18%

Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос более чем на 18% В январе 2024 года торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 475 млн 522 тыс. долларов США.
Бизнес
24 февраля 2024 г. 13:30
Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос более чем на 18%

В январе 2024 года торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 475 млн 522 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в прошлом месяце из Турции в Азербайджан было импортировано товаров на 170 млн 484 тыс. долларов США, что на 6,8% меньше в годовом исчислении.

В свою очередь экспорт в Турцию составил 305 млн 38 тыс. долларов США или на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Турция заняла второе место среди основным торговых партнеров Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi 18 %-dən çox artıb

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