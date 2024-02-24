Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос более чем на 18%

В январе 2024 года торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 475 млн 522 тыс. долларов США.

В январе 2024 года торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 475 млн 522 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в прошлом месяце из Турции в Азербайджан было импортировано товаров на 170 млн 484 тыс. долларов США, что на 6,8% меньше в годовом исчислении.

В свою очередь экспорт в Турцию составил 305 млн 38 тыс. долларов США или на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Турция заняла второе место среди основным торговых партнеров Азербайджана.