Торговый оборот между Азербайджаном и ЕС сократился

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября этого года Азербайджан осуществил торговые операции со странами Европейского Союза на сумму 5 030 814,4 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в торговом обороте в годовом исчислении зафиксировано снижение на 27,4%.

За этот период объем экспортных операций сократился на 28,92% - до 3 727 356,3 тыс. долларов, импорт сократился на 22,62% - до 1 303 458 тыс. долларов.

В итоге, положительное сальдо внешнеторгового оборота со странами ЕС сократилось на 31,9% - до 2 423 898,2 тыс. долларов. Таким образом, 45,77% общего объема экспорта по стране и 21,1% импорта пришлись на операции именно со странами Евросоюза.

Отметим, что по итогам первых 9 месяцев этого года, Италия остается основным внешнеторговым партнером Азербайджана.