Торговый оборот Китая с января по сентябрь вырос до $3,43 трлн

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Товарооборот Китая за первые девять месяцев текущего года вырос на 15,7% - до $3,43 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт за этот период вырос в годовом выражении на 12,2% и превысил $1,83 трлн. Импорт увеличился на 20,0%, до $1,61 трлн. Положительное сальдо торгового баланса в сумме за три квартала текущего года выросло до $221,38 млрд.

В сентябре товарооборот КНР увеличился на 14,4% и достиг $421,68 млрд. Из них экспорт вырос на 14,5% - до $226,69 млрд, а импорт на 14,3%, составив $195 млрд. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре достигло $31,69 млрд.

В 2016 году общий объем внешней торговли Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн.