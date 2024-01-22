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Торговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 16%

Торговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 16% В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 15,5% по сравнению с 2022 годом и составил 1 млрд 515,981 млн долларов США.
Бизнес
22 января 2024 г. 13:02
Торговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 16%

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 15,5% по сравнению с 2022 годом и составил 1 млрд 515,981 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Это составило 7% годового товарооборота соседней страны.

За отчетный период стоимость продукции, экспортируемой Грузией в Азербайджан, увеличилась на 28,2% по сравнению с годом ранее и составила 862,07 млн долларов США (14,2% от общего объема экспорта), а стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, увеличилась на 2,1% и составила 653,911 млн долларов США (4,2% от общего объема импорта).

В 2023 году общий торговый оборот Грузии увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21 млрд 529,008 млн долларов США.

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Версия на английском языке Georgia-Azerbaijan trade grows almost 16%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 16 %-ə yaxın artıb

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