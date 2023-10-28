Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 13%

В январе-сентябре 2023 года товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ составил 4 млрд 735 млн 125 тыс. долларов.

В январе-сентябре 2023 года товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ составил 4 млрд 735 млн 125 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев торговые операции со странами СНГ составили 32,6% общего товарооборота страны.

За отчетный период товарооборот Азербайджана с Россией составил 3 млрд 133 млн 541 тыс. долларов (на 23,5% больше, чем год назад), с Туркменистаном 678 млн 373 тыс. долларов (в 2,2 раза больше), с Казахстаном 269 млн 39 тыс. долларов (на 35,5% меньше), с Украиной 247 млн 78 тыс. долларов (на 52,7% меньше), с Беларусью 238 млн 763 тыс. долларов (на 12,6% меньше), с Узбекистаном 120 млн 294 тыс. долларов (на 8,2% меньше), с Кыргызстаном 35 млн 329 тыс. долларов (в 5,8 раза больше), с Молдовой 8 млн 169 тыс. долларов (на 41,7% меньше), с Таджикистаном 4 млн 534 тыс. долларов (на 15% больше).

В январе-сентябре экспорт в Россию составил 864 млн долларов (на 37,7% больше, чем годом ранее), в Казахстан - 81 млн 38 тыс. долларов (на 34% больше), в Туркменистан – 64 млн 188 тыс. долларов (в 4,8 раза больше).

В то же время импорт Азербайджана из России достиг 2 млрд 269 млн 541 тыс. долларов (на 18,8% больше), из Туркменистана 614 млн 185 тыс. долларов (в 2,1 раза больше), из Беларуси 216 млн 833 тыс. долларов (на 14,9% больше).