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Торговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза: топ-5

Торговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза: топ-5 В первом полугодии этого года между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) были проведены торговые операции на сумму 13 млрд 734,6 млн долларов США.
Бизнес
15 июля 2023 г. 15:33
Торговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза: топ-5

В первом полугодии этого года между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) были проведены торговые операции на сумму 13 млрд 734,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За полгода из Азербайджана в страны ЕС было осуществлено экспортных операций на сумму 12 млрд 192,3 млн долларов США (на 5,5% больше), импортных операций на сумму 1 млрд 542,3 млн долларов США (на 36,1% больше).

В течение 6 месяцев Азербайджан вел торговые операции в основном с Италией, Германией, Грецией, Испанией и Чехией.

Торговый оборот Азербайджана с Италией составил 8 млрд 579,8 млн долларов США, в том числе экспорт - 8 млрд 363,5 млн долларов США, импорт - 216,3 млн долларов США. За последний год товарооборот и экспорт сократились в 1,1 раза, импорт увеличился в 1,4 раза. Экспорт в Италию составил 46,55% от общего экспорта Азербайджана.

Торговый оборот Азербайджана с Германией составил 855,1 млн долларов США, в том числе экспорт - 372,5 млн долларов США, импорт - 482,6 млн долларов США. За последний год товарооборот вырос в 1,5 раза, в том числе экспорт - в 1,3 раза, импорт - в 1,7 раза.

Торговый оборот Азербайджана с Грецией составил 809,9 млн долларов США, в том числе экспорт - 800,5 млн долларов США, импорт - 9,4 млн долларов США. За последний год товарооборот и экспорт увеличились в 1,3 раза, а импорт практически не изменился.

Торговый оборот Азербайджана с Испанией составил 695,1 млн долларов США, в том числе экспорт - 653 млн долларов США, импорт - 42,1 млн долларов США. За последний год товарооборот и экспорт выросли в 1,8 раза, а импорт - в 1,1 раза.

Торговые операции Азербайджана с Чехией составили 469,3 млн долларов США, в том числе экспорт - 427,5 млн долларов США, импорт - 41,8 млн долларов США. За последний год товарооборот вырос в 1,4 раза, в том числе экспорт - в 1,3 раза, импорт - в 1,5 раза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi: TOP-5

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