Торговый дом ульяновских товаров могут открыть в Азербайджане

В Азербайджане планируется открыть Торговый дом товаров Ульяновской области России.

В Азербайджане планируется открыть Торговый дом товаров Ульяновской области России.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на областные СМИ, сообщил губернатор области Алексей Русских по итогам визита в Баку.

"Помощь ульяновским предприятиям в наращивании экспорта позволит увеличить внешнеторговый оборот с дружественными странами. Мы нацелены на открытие в Азербайджане торгового дома ульяновских товаров — такой запрос есть у производителей. Это позволит нарастить им торговлю на 20-30%. Прорабатываем выход на маркетплейсы Азербайджана", - сообщил А.Русских.

Он также отметил необходимость расширения сотрудничества с Азербайджаном в гуманитарной сфере.

"Важно придать новый импульс нашим дружественным связям и в культурно-гуманитарной сфере. Есть взаимодействие в образовании и культуре. Нужны и другие направления. Предложил проработать вопрос лечения пациентов из Азербайджана на базе федерального центра медицинской радиологии в Димитровграде. Успешный пример сотрудничества по этой теме есть с Республикой Беларусь", - сказал он.

Губернатор добавил, что 30 мая обсудил с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым вопросы сотрудничества и «инициативы Ульяновской области были поддержаны».