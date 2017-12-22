Торговый дом Азербайджана в Латвии прошел госрегистрацию

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ООО "Торговый дом Азербайджана" (Trading House of Azerbaijan), созданный для управления Торговым домом Азербайджана в Латвии, прошел госрегистрацию в Коммерческом реестре предприятий Латвии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, Торговый дом Азербайджана окажет поддержку продвижению товаров под маркой Made in Azerbaijan в Латвии, проведению маркетинговых исследований, участию в едином стенде Азербайджана на выставке, определению потенциальных покупателей и налаживанию деловых связей, получению лицензий и квот, а также экспорту и продаже товаров на европейских рынках через Латвию.