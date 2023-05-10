Торговый дом Азербайджана в Дубае продолжит свою деятельность по новому адресу

Торговый дом Азербайджана в Дубае продолжит свою деятельность по новому адресу.

Торговый дом Азербайджана в Дубае продолжит свою деятельность по новому адресу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

Отмечается, что деятельность торгового дома в туристическом и торговом пространстве “Marina Walk” в центре Дубая позволит ознакомить более широкую аудиторию с азербайджанской продукцией и расширить возможности ее продажи.

В торговом доме, занимающем площадь около 300 квадратных метров, продаются фрукты, овощи, мясо, молоко, сухие продукты и другие товары производства Азербайджана.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов ознакомился с деятельностью азербайджанского торгового дома и реализуемой здесь продукцией.