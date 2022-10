Торговый дом Азербайджана открылся в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы открыли Торговый дом Азербайджана в столице Катара Дохе. Деятельность торгового дома будет полезна с точки зрения поддержки бизнес-инициатив и стимулирования экономических отношений", - отметил министр.