Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине

В китайском городе Нанкин 15 мая при поддержке Министерства экономики и организации азербайджанского торгового представительства в Китае пройдет открытие Торгового дома Азербайджана.

В китайском городе Нанкин 15 мая при поддержке Министерства экономики и организации азербайджанского торгового представительства в Китае пройдет открытие Торгового дома Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Напомним, что торговые дома Азербайджана действуют в китайских городах Циндао, Чжанцзяцзе, Сиане, Чэнду и столице Пекине. Помимо торговых домов, Азербайджан имеет четыре торговых отдела в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также три "Винных дома" в Урумчи и Шанхае.