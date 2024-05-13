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Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине

Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине В китайском городе Нанкин 15 мая при поддержке Министерства экономики и организации азербайджанского торгового представительства в Китае пройдет открытие Торгового дома Азербайджана.
Бизнес
13 мая 2024 г. 17:18
Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине

В китайском городе Нанкин 15 мая при поддержке Министерства экономики и организации азербайджанского торгового представительства в Китае пройдет открытие Торгового дома Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Напомним, что торговые дома Азербайджана действуют в китайских городах Циндао, Чжанцзяцзе, Сиане, Чэнду и столице Пекине. Помимо торговых домов, Азербайджан имеет четыре торговых отдела в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также три "Винных дома" в Урумчи и Шанхае.

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Версия на английском языке Azerbaijan set to open new trade house in another Chinese city
Версия на азербайджанском языке Çinin daha bir şəhərində "Azərbaycan Ticarət Evi" açılacaq

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