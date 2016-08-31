Торговый атташе: Вырос экспорт азербайджанской продукции в Иран

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан - 12-й самый крупный импортер иранской продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на Fars, об этом заявил торговый атташе Ирана в Азербайджане Мухаммед Ибрагим Нагизаде.

По его словам, экспорт Ирана в Азербайджан в течение текущего года по иранскому календарю (начинается 20 марта) составил 187 млн. долларов, в то время как за весь предыдущий год экспорт составил 232 млн. долларов.

М.И.Нагизаде также сообщил о росте экспорта продукции из Азербайджана в Иран: "В течение первого полугодия этого года Азербайджан экспортировал в Иран продукцию на 15 млн. долларов".

Торговый атташе назвал такое развитие впечатляющим. При этом, он отметил заинтересованность Ирана в сотрудничестве с Азербайджаном в области фармацевтики.