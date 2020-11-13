Торговые площадки Alibaba и JD.com установили рекорды продаж

Число заказов в секунду в пиковый период достигало 583 тысяч

Объемы продаж на электронных торговых площадках китайских компаний Alibaba и JD.com побили все предыдущие рекорды за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае в этом году.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компаний.

Фестиваль распродаж проводился уже в 12-й раз, но в этом году его формат несколько изменился. Если раньше распродажа длилась на протяжении 24 часов 11 ноября, то в этом году для стимулирования потребительской активности, снизившейся из-за пандемии COVID-19, товары по скидкам можно было приобрести в отдельные окна продаж с 1 по 11 ноября.

В результате за период распродажи с 1 по 11 ноября показатель GMV (оборот от продаж товаров и услуг, gross merchandise value) торговых интернет-площадок Alibaba достиг 498,2 миллиарда юаней (74,1 миллиарда долларов США), в прошлом году этот показатель составил 268,4 миллиарда юаней.

В Alibaba сообщили, что в этом году в распродаже приняли участие более 250 тысяч брендов, в том числе 31,7 тысячи зарубежных, и 5 миллионов магазинов. При этом отмечается, что у 474 брендов продажи превысили отметку в 100 миллионов юаней. Также указано, что число заказов в секунду в пиковый период достигало 583 тысяч.

Компания JD в свою очередь сообщила, что объем транзакций в период распродаж с 1 по11 ноября достиг 271,5 миллиарда юаней (почти 41 миллиард долларов США), в прошлом году этот показатель составил 204,4 миллиарда юаней.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние 10 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.