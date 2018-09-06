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    Торговые дома Азербайджана в Польше и Казахстане откроются к концу этого года

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Торговый дом, который Азербайджан планирует открыть в Варшаве, столице Польши, начнет функционировать к концу 2018 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

    По его словам, к концу года также планируется открытие торгового дома в Казахстане.

    Ю.Абдуллаев также сказал, что в ближайшие месяцы Азербайджан организует экспортные миссии в Россию, Турцию, Казахстан, Монголию, Болгарию, Германию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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