Малые предприятия Китая могут перенести производство в Россию

Китайские малые и средние предприятия из-за торговой войны с США рассматривают возможность перемещения производства в Россию, заявил глава Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй.

Как передает Report со ссылкой на vestifinance.ru, торговля между Китаем и США главным образом опирается на малые и средние предприятия, в то время как двусторонний товарооборот России и Китая приходится в основном на крупные госпредприятия.

«Но сейчас многие экспортные малые и средние предприятия столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот. Если только американские потребители согласятся из своих кошельков больше платить, эти компании смогут повысить цены на продукцию на 25%, что маловероятно», - отметил Хэ в интервью РИА «Новости».

В таких условиях компании должны поддерживать свое существование. «Они должны задуматься над тем, как пойти в Россию. Мы можем переместить производство в Россию, оттуда товар можно также продавать и в США, и даже в Европу», - пояснил Хэ.

Последний раунд переговоров США и Китая по торговле завершился в середине мая безуспешно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт стоимостью 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил начать повышение пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивают в 300 млрд долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США стоимостью 60 млрд долларов.