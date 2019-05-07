Торговый дом Азербайджана в Нур-Султане откроется в сентябре

Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, участники встречи обсудили текущее состояние экономического сотрудничества в рамках ССТГ и возможности его расширения.

Отмечено, что страны-члены Тюркского совета успешно сотрудничают по различным направлениям (политическому, экономическому, торговому, гуманитарному и др.).

На встрече стороны подчеркнули значимость механизмов поощрения азербайджанского экспорта, в том числе открытия торговых домов. Отмечено, что в сентябре этого года планируется открытие Азербайджанского торгового дома в Нур-Султане (Казахстан).

Кроме того, были обсуждены вопросы создания Торгово-промышленной палаты, Совместного инвестиционного фонда в рамках Тюркского совета, организации бизнес-форума в рамках VII Саммита, запланированного в октябре 2019 года в Азербайджане и пр.