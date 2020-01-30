​Торговая миссия США посетит Азербайджан и Грузию

Сертифицированная торговая миссия Коммерческого департамента США посетит Азербайджан и Грузию с 5 по 10 апреля.

Как сообщает грузинское бюро Report, по этому случаю Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Американо-грузинский бизнес-совет организовали информационную встречу.

На встрече была дана информация об уникальных возможностях для американского бизнеса на рынках Азербайджана и Грузии.

В своем выступлении заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов проинформировал о большом экономическом потенциале Азербайджана, деловой среде и проводимых социально-экономических реформах.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе предоставил информацию о благоприятной налоговой среде в стране, соглашениях о свободной торговле с ЕС, СНГ и Китаем.