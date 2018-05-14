Торговая делегация Нидерландов сегодня прибудет в Баку

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджан прибудет торговая миссия из Нидерландов.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

Он отметил, что делегация, состоящая их представителей компаний в сфере сельского хозяйства и строительства, посетит Баку для участия на конференции "CaspianAgro".

"Около 10 компаний будут представлять голландскую сельскохозяйственную и строительную продукцию. Затем мы проведем в Экспо Центре семинар по сотрудничеству между Азербайджаном и Нидерландами в сфере сельского хозяйства", - отметил посол.