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    Торговая делегация Нидерландов сегодня прибудет в Баку

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджан прибудет торговая миссия из Нидерландов.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

    Он отметил, что делегация, состоящая их представителей компаний в сфере сельского хозяйства и строительства,  посетит Баку для участия на конференции "CaspianAgro".

    "Около 10 компаний будут представлять голландскую сельскохозяйственную и строительную продукцию. Затем мы проведем в Экспо Центре семинар по сотрудничеству между Азербайджаном и Нидерландами в сфере сельского хозяйства", - отметил посол. 

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