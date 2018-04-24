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    Торговая делегация Мексики посетит Азербайджан

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ С 23 по 30 апреля  делегация Торгового Представительства Мексики посетит Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

    В состав делегации  входят несколько мексиканских производителей текилы и представитель Национальной Палаты Текильной промышленности (НПТП). Целью визита является активизация торгового сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.

    Миссия проведёт ряд деловых встреч и дегустаций с предпринимателями Азербайджана, импортёрами и дистрибьюторами напитков. 

    "В последние годы на азербайджанском рынке наблюдается растущий интерес к этому напитку, так как, согласно данным Комитета по Статистике Азербайджана, 52% этильных алкогольных напитков (исключая водку, виски, рома, агуардиенте, джина, вина и ликера), импортируемые в 2017 году приходятся на долю мексиканской текилы", - отметили в посольстве.

    Текила - знаменитый напиток Мексики, который символизирует его историю, культуру и разнообразие страны. 

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