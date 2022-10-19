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Токаев: В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний

Токаев: В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний Свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан.
Бизнес
19 октября 2022 г. 10:48
Токаев: В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний

Свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату (администрации) нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - сказал он.

По его словам, областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алма-Ате. "Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - отметил глава государства, которого цитирует его пресс-служба.

Позже на брифинге для журналистов премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что из России уходят многие иностранные компании. "Мы составили список более 300 наиболее крупных таких иностранных компаний. С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан. Часть компаний уже приняли положительное решение и уже, можно сказать, релоцировались", - сказал он, приведя в пример, в частности, фирмы "Индрайвер" и Honeywell.

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Версия на английском языке Over 50 international companies move their business from Russia to Kazakhstan

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