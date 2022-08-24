Токаев: Казахстанские производители готовы увеличить поставки в Азербайджан

Азербайджан и Казахстан планируют увеличить товарооборот.

Азербайджан и Казахстан планируют увеличить товарооборот.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"По итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в 3 раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", - отметил президент Казахстана.

По его словам, страны намерены развивать сотрудничество и в культурно-гуманитарной сфере: "Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям Вашего искусства".

"Сегодня мы очень подробно говорили о развитии транспортно-логистической сферы взаимоотношений сотрудничества между нашими государствами. Соответствующие поручения даны нашим правительствам, и нет никаких сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. Во всяком случае, со стороны Казахстана имеется абсолютная заинтересованность в развитии данного вида сотрудничества", - добавил Токаев.

Президент Казахстана коснулся и сотрудничества с сельскохозяйственной сфере: "Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана – плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились".