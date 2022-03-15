Бауманн: Между компаниями Болгарии и Азербайджана удалось установить прочное сотрудничество

"За короткий период между компаниями Болгарии и Азербайджана удалось установить прочное сотрудничество".

"За короткий период между компаниями Болгарии и Азербайджана удалось установить прочное сотрудничество".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн на мероприятии, посвященном созданию синергии между болгарскими и азербайджанскими экспортерами вина в рамках первого саммита виноделия ЕС-Азербайджан.

Он отметил, что азербайджанские компании имеют большой потенциал.

На мероприятии также участвовал исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Пловдива Ангел Хронев, который затронул сотрудничество между странами, а также выразил удовлетворение винопроизводством в обеих странах.

Посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков рассказал об истории вина.

Отметим, что на мероприятии также состоялась презентация и тестирование различных вин обеих стран.

Винный саммит представляет собой партнерство AHK Azerbaijan и Торгово-промышленной палаты Пловдива (PCCI), финансируемое инициативой Европейского Союза EU4Business. Мероприятие предоставляет возможность продемонстрировать продукцию и объединяет торговые компании.