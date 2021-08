Time впервые представил рейтинг 100 "самых влиятельных компаний"

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний», который разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители», в каждую из которых включено от 16 до 21 компании. Как передает Report, традицио

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний», который разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители», в каждую из которых включено от 16 до 21 компании.



Как передает Report, традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира. В новый рейтинг включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».

«В результате получился разнообразный набор из 100 организаций, от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм, переосмысливающих будущее денег, и фармацевтических гигантов, создающих вакцины завтрашнего дня (и сегодняшнего)», — говорится в публикации.



«Пионеры»



Лидером стала компания актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая занимается производством сериалов на основе книг. Например, хита HBO «Большая маленькая ложь».



Корейская звукозаписывающая компания HYBE, которой принадлежат все права на группу BTS.



Производитель лечебной марихуаны в Канаде Tilray.



Разработчик приложения знакомств Bumble, где только женщина может заговорить первой. Компания вышла на биржу в феврале с оценкой в 8 млрд долларов США.



Популяризатор растительного белка Beyond Meat.



Многопользовательская онлайн-платформа Roblox, которая позволяет пользователям играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные.

Финтех-компания Flutterwave, базирующаяся в Африке, которая предоставляет платежную инфраструктуру для глобальных торговцев и поставщиков платежных услуг по всему континенту.



Бренд нижнего белья от Рианны Savage X Fenty , который подчеркивает уверенность и инклюзивность и предназначен для всех полов, размеров и происхождения.



Торговая марка и производитель электрических велосипедов Rad Power Bikes, Основанный Майком Раденбо в 2007 году. Он был единственным владельцем компании.



Британо-американская компания Darktrace, занимающаяся информационными технологиями, которая специализируется на киберзащите. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартиры расположены в Кембридже, Англия, и Сан-Франциско, США.



Американская компания по переработке органических отходов, организация социального предпринимательства TerraCycle.



Шведская пищевая компания Oatly Group AB, производящая альтернативы молочным продуктам из овса. Oatly была основана в 1990-х годах на основе исследований Лундского университета. Штаб-квартира Oatly находится в Мальмё, а производственный и опытно-конструкторский центр - в Ландскруне.



Сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств Strava. Сервис включает в себя приложения для мобильных устройств, интернет-сайт, базу данных сохраненных тренировок, API для доступа к ним и другие подсистемы.



Klutch Sports Group, которая представляет ряд выдающихся игроков НБА, таких как Леброн Джеймс, а также игроков НФЛ в последние годы.



Англо-американская онлайн-компания Headspace, специализирующаяся на медитации. Она была основана в мае 2010 года в Лондоне, Англия, Энди Паддикомбом и Ричардом Пирсоном. Штаб-квартира находится в Санта-Монике, Калифорния, с офисами в Сан-Франциско и Лондоне



Американский стартап Rothy's — компания-бренд женской обуви.



«Лидеры»



Главной компанией стала NBA. За шесть лет под руководством нового комиссара ассоциации годовой доход NBA увеличился почти в два раза, до 9 млрд долларов США. Компании удалось пережить пандемию с минимальными потерями.



Twitter — за обновление платформы.



Pfizer and BioNTech и Johnson & Johnson — за разработку вакцины от COVID-19.



Apple — которая, по данным СМИ, разрабатывает очки с дополненной реальностью и электромобиль.



Delta Air Lines, Inc., известная также, как просто Delta — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.



Крупнейшая аптечная сеть в США Walgreen Company. По состоянию на 31 августа 2019 года компания управляла более 9 277 аптеками во всех штатах США, включая Округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. Штаб-квартира компании располагается в пригороде Чикаго Дирфилде, Иллинойс.



Японская транснациональная корпорация Sony Group Corporation, «Со́ни» со штаб-квартирой в Токио, образованная 7 мая 1946 года. Третья по величине японская электронная корпорация после Hitachi и Panasonic.



Американская компания Mattel Inc, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира — в Эль Сегундо, штат Калифорния. Компания основана в 1945 году. В начале 1980-х годов компания выпускала игровые приставки.



Американская транснациональная компания Nike, Inc., специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Штаб-квартира — в городе Бивертон.



Необанк в Латинской Америке и крупнейший банк финансовых технологий в Латинской Америке Nubank. Штаб-квартира находится в Сан-Паулу, Бразилия. У компании также есть инженерный офис в Берлине, Германия, и офис в Мехико, Мексика.



Частный поставщик технологических услуг World Wide Technology, Inc., базирующийся в Сент-Луисе, штат Миссури. Годовой доход компании составляет 13,4 млрд долларов США, в ней работает 7 000 человек. - частный поставщик технологических услуг, базирующийся в Сент-Луисе, штат Миссури.



Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 79 тыс. сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира.



Аргентинская компания Mercado Libre, Inc. со штаб-квартирой в Буэнос-Айресе, зарегистрированная в США, которая управляет онлайн-торговыми площадками, предназначенными для электронной коммерции и онлайн-аукционов, включая mercadolibre.com.



Американская корпорация розничной торговли CVS Pharmacy, Inc.. Дочерняя компания CVS Health со штаб-квартирой в Вунсокете, Род-Айленд. Он был также известен и первоначально назывался Consumer Value Store и был основан в Лоуэлле.



Американская торговая сеть The Home Depot, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Штаб-квартира компании находится в Винингсе. В компании работают 355 тыс. сотрудников. Сеть оперирует 2144 магазинами в США, Канаде, Мексике и Китае.



Teladoc Health, Inc., ранее известная как Teladoc, Inc. и Teladoc Medical Services — транснациональная компания, специализирующаяся на телемедицине и виртуальном здравоохранении, базируется в США.



Норвежская международная энергетическая компания Equinor ASA (ранее — Statoil ASA (2009 — 2018), StatoilHydro (в 2007 — 2009)) Штаб-квартира — в городе Ставангер, Норвегия.



Международная платёжная система MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США.



Немецкая автомобильная марка Volkswagen - одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Под этой маркой в 2019 году было реализовано 6 млн 620 тыс. автомобилей. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen.



Johnson & Johnson - за разработку вакцины.



English Premier League- профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов.



«Инноваторы»



В лидерах — Gro Intelligence. Компания анализирует климатические изменения в мире и передает данные таким гигантам, как Unilever и Yum!



Netflix — за «реорганизацию Голливуда».



Zoom — за создание виртуального места для офиса или вечеринки.



Производитель дронов DJI.



Разработчик Fortnite Epic Games, компании продолжает судебный конфликт с Apple из-за комиссий App Store.



Moderna - за производство вакцины.



Stripe - катализатор цифровых платежей.



Nintendo - японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем, со штаб-квартирой в Киото. Компания была основана в 1889 году ремесленником Фусадзиро Ямаути под названием Nintendo Karuta и первоначально производила игральные карты ручной работы «ханафуда».



The Lego Group — датская частная компания, занимающаяся производством одноимённых серий развивающих игрушек, представляющих собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов — конструкторов. Второй по величине производитель игрушек в мире. Головной офис компании находится в Дании.



Spotify - интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.



Jio Platforms Ltd. - индийская технологическая компания и дочерняя компания Reliance Industries со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия. Основанная в 2019 году, она действует как холдинговая компания для крупнейшего в Индии оператора мобильной связи Jio и других цифровых компаний Reliance.



Flutter Entertainment plc — букмекерская холдинговая компания, созданная в результате слияния Paddy Power и Betfair, а затем поглотившая The Stars Group. Зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE 100.



Adidas AG — немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире после Nike. Это холдинговая компания для Adidas Group, которая состоит из Reebok и Runtastic.



IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-розничноторговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.



Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе.



ТikТок — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.



Duolingo — бесплатная платформа для изучения языка и краудсорсинговых переводов. Сервис разработан так, что по мере прохождения уроков пользователи параллельно помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы



Farfetch - это британо-португальская онлайн-платформа для розничной торговли роскошной модной одеждой, которая продает товары более 700 бутиков и брендов со всего мира.



BYD Co Ltd — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. BYD Auto является дочерней компанией фирмы BYD Company Ltd, которая впервые объявила о себе в 1995 году. Ее основатель Ван Чуаньфу.



Yum China Holdings Inc. — крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, бывшее подразделение американской корпорации Yum! Brands. В 2016 году стала независимой публичной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.



Zillow - это американская компания по продаже онлайн-недвижимости, основанная в 2006 году Ричем Бартоном и Ллойдом Фринком, бывшими руководителями Microsoft и основателями дочерней компании Microsoft Expedia; Спенсер Раскофф, соучредитель Hotwire.com;.



Ørsted A/S — крупнейшая энергетическая компания Дании. Старое название компании Dong Energy. Переименование было произведено 6 ноября 2017 года. Это самая крупная энергетическая компания Дании, занимающаяся разработкой нефтегазовых проектов, а также проектов прибрежной и шельфовой ветроэнергетики и биоэнергетики.



«Титаны»



Самой влиятельной компанией признана General Motors за «создание более зеленого будущего» и запуск производства электромобилей.



Также TIME отметила в списке самых влиятельных Google, Coinbase, PayPa l, Walmart, Alibaba, Facebook, Disney, Samsung, Microsoft, FedEx, Softbank, Tencent, BP, Unilever, Amazon, AT&T, Procter & Gamble, UPS, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.



«Разрушители»



Главной признали компанию Illumina за декодирование вируса COVID-19.



Tesla – за электрификацию автомобильной индустрии.



DoorDash — за самое популярное мобильное приложение для доставки еды.



Didi Chuxing — за развитие на международном рынке и создание первого такси без водителя.



Канадская платформа электронной коммерции Shopify за помощь малому бизнесу.



Huawei Technologies Co. Ltd. — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. В 1987 году основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.



OnlyFans - служба подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент — «фанатах». Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.



Airbnb, Inc. - американская компания, которая управляет онлайн-рынком жилья, в первую очередь проживания в семье для аренды на время отпуска, и туристической деятельности. Базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния, платформа доступна через веб-сайт и мобильное приложение.



Clearview AI - американская компания по распознаванию лиц, предоставляющая программное обеспечение компаниям, правоохранительным органам, университетам и отдельным лицам.



Clubhouse — социальная сеть, которая основана на голосовом общении. Приложение было запущено в 2020 году разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co.



Nextdoor - это гиперлокальная социальная сеть для соседей. Компания была основана в 2008 году и базируется в Сан-Франциско, Калифорния. Nextdoor запущен в США в октябре 2011 года и в настоящее время доступен в 11 странах.



Space Exploration Technologies Corporation — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Хоторне, Калифорния, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.



NextEra Energy, Inc. — энергетическая компания из списка Fortune 200с генерирует около 45 900 мегаватт электроэнергии, имеет выручку более 17 млрд долларов США за 2017 год. Включает в себя следующие дочерние компании Florida Power & Light, NextEra Energy Resources, NextEra Energy Partners и NextEra Energy Services.



Peloton Interactive, Inc. - американская компания по производству тренажеров и средств массовой информации, базирующаяся в Нью-Йорке.



Robinhood Markets, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния.



Digital Currency Group - это венчурная компания, специализирующаяся на рынке цифровых валют. Он расположен в Нью-Йорке.



Byju’s - индийская многонациональная образовательная технологическая компания со штаб-квартирой в Бангалоре. Она была основана в 2011 году Бью Равендран и Дивья Гокульнатх.



Американская компания по производству электросамокатов и велосипедов Lime



GoFundMe - это американская коммерческая краудфандинговая платформа, которая позволяет людям собирать деньги на мероприятия, начиная от жизненных событий, таких как праздники и выпускные, до сложных обстоятельств, таких как несчастные случаи и болезни. С 2010 по начало 2020 года на платформе было собрано более 9 млрд.



Coursera Inc. - крупный американский провайдер открытых онлайн-курсов, основанный в 2012 году профессорами компьютерных наук Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Coursera работает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам.