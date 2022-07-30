Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России

Исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что все активы Starbucks в России были приобретены, открытие первых точек состоится в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия.

Исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что все активы Starbucks в России были приобретены, открытие первых точек состоится в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

Тимати отметил, что все активы сети Starbucks приобретены и находятся под руководством исполнителя и ресторатора Антона Пинского.

Бизнесмен добавил, что посетителям заведений не следует ждать большого ребрендинга сети, но предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Тимати подчеркнул, что лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России. Он отметил, что открытие первых точек состоится уже в августе.