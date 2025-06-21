TIF и ЕБРР обсуждают совместные инвестиции в тюркоязычных странах

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучают возможности институционального сотрудничества.

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучают возможности институционального сотрудничества.

Как сообщили Report в TIF, представители фонда провели ряд конструктивных и ориентированных на будущее встреч с руководством банка.

"Эти взаимодействия стали ценной возможностью для обмена мнениями по вопросам регионального экономического сотрудничества, устойчивого развития и стимулирования инвестиций в странах тюркского мира и Центральной Азии", - отметили в фонде.

Одной из ключевых стала встреча с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, на которой обсуждались перспективы стратегического взаимодействия между двумя институтами.

Также в представительстве ЕБРР в Ташкенте состоялась встреча с управляющим директором по Центральной Азии и Монголии Хюсеином Озханом и главой узбекского офиса ЕБРР Анди Аранитаси. Как подчеркнули в TIF, она позволила выделить общие приоритеты в использовании регионального потенциала, совпадение стратегических целей и направления для будущих совместных инвестиций.

"Диалог с представителями ЕБРР отразил общее стремление к развитию региональной интеграции и устойчивого роста", - заявили в фонде.

Кроме того, на встрече с региональным руководителем по финансированию и развитию МСП в ЕБРР Симоной Цех Атанасовски обсуждались возможности создания благоприятной среды для роста микро-, малых и средних предприятий, а также расширения финансовой инклюзии.

"TIF и ЕБРР выразили взаимную заинтересованность в запуске институционального сотрудничества после утверждения внутренних политик фонда государствами-участниками. Обе стороны подчеркивают важность постоянного диалога и согласованных усилий для стимулирования инвестиционной активности и поддержки инклюзивного экономического развития в регионе", - сообщили в TIF.

Напомним, Тюркский инвестиционный фонд - первый международный финансовый институт, учрежденный тюркскими государствами для содействия экономическому сотрудничеству, увеличения внутрирегиональной торговли и устойчивого развития. Уставный капитал фонда составляет 600 млн долларов США. В его состав входят Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.