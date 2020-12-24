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The Kongres Magazine выбрал азербайджанку самым влиятельным лицом

The Kongres Magazine выбрал азербайджанку самым влиятельным лицом Севда Алиева в голосовании 2019 года заняла 5-е место в списке
Бизнес
24 декабря 2020 г. 10:08
The Kongres Magazine выбрал азербайджанку самым влиятельным лицом

Журнал The Kongres Magazine – одно из ведущих изданий в сфере деловых мероприятий представил пять самых влиятельных лиц 2020 года "Новой Европы" в сфере деловых мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на Азербайджанское бюро туризма, в результате голосования с участием 2 606 читателей среди 36 различных руководящих лиц в сфере деловых мероприятий из различных стран в число первых вошла директор Бюро конгрессов Азербайджана Севда Алиева.
На других ступенях утвердились руководящие лица Бюро конгрессов из Венгрии, Словении и Сербии.

Журнал сообщает, что кандидатуры попавших в список лиц были выдвинуты не ими самими, а третьими лицами.

Севда Алиева в голосовании 2019 года заняла 5-е место в списке.

Журнал The Kongres Magazine уже более 10 лет играет роль важной платформы в сфере деловых мероприятий Европы. В журнале издаются интервью с представителями промышленности, новости и статьи, а с 2014 года лица, отличившиеся креативностью, влиянием на массу, взглядами на жизнь, новаторством на основании голосования среди читателей удостаиваются различных номинаций.

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Версия на азербайджанском языке “The Kongres Magazine” azərbaycanlı xanımı ən nüfuzlu insan seçib

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