The Kongres Magazine выбрал азербайджанку самым влиятельным лицом

Севда Алиева в голосовании 2019 года заняла 5-е место в списке

Журнал The Kongres Magazine – одно из ведущих изданий в сфере деловых мероприятий представил пять самых влиятельных лиц 2020 года "Новой Европы" в сфере деловых мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на Азербайджанское бюро туризма, в результате голосования с участием 2 606 читателей среди 36 различных руководящих лиц в сфере деловых мероприятий из различных стран в число первых вошла директор Бюро конгрессов Азербайджана Севда Алиева.

На других ступенях утвердились руководящие лица Бюро конгрессов из Венгрии, Словении и Сербии.

Журнал сообщает, что кандидатуры попавших в список лиц были выдвинуты не ими самими, а третьими лицами.

Севда Алиева в голосовании 2019 года заняла 5-е место в списке.

Журнал The Kongres Magazine уже более 10 лет играет роль важной платформы в сфере деловых мероприятий Европы. В журнале издаются интервью с представителями промышленности, новости и статьи, а с 2014 года лица, отличившиеся креативностью, влиянием на массу, взглядами на жизнь, новаторством на основании голосования среди читателей удостаиваются различных номинаций.