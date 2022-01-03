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Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей за год

Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей за год Число переданных компанией Tesla клиентам электромобилей в 2021 году составило 936 172, что почти в два раза больше предыдущего рекордного показателя 2020 года, составившего 499 647 машин.
Бизнес
3 января 2022 г. 03:52
Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей за год

Число переданных компанией Tesla клиентам электромобилей в 2021 году составило 936 172, что почти в два раза больше предыдущего рекордного показателя 2020 года, составившего 499 647 машин.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Рост поставок составил 87%. При этом в последнем квартале 2021 года клиентам было передано 308 600 электромобилей, то есть почти треть от общего числа.

В результате компании удалось продать больше автомобилей, чем было произведено за год (930 422 единицы).

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. В октябре 2021 года рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн.

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