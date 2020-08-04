Tesla стала лидером рынка электрокаров

Tesla обошла по объемам продаж трех крупнейших производителей электромобилей в 2020 году

Tesla обошла по объемам продаж трех крупнейших производителей электромобилей в 2020 году.

Как сообщает Report, доля рынка компании составляет 28 процентов.

Ранее аналитики утверждали, что Tesla утратит свои позиции на рынке электрифицированных транспортных средств, поскольку большинство крупных автопроизводителей запускают производство электрокаров, но этого не произошло. Если верить статистике, то компания Илона Маска по-прежнему лидирует в отрасли по глобальным продажам.

В первой половине 2020 года Tesla продала больше электрокаров, чем три крупных автопроизводителя вместе взятые, которые следуют в топе за компанией Маска. Этими тремя стали Renault и Nissan, Volkswagen и китайская BYD.