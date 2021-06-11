Tesla представила свой самый быстрый электромобиль

Американская компания Tesla продемонстрировала в четверг в городе Фримонт (штат Калифорния) свой новый электромобиль Model S Plaid.

Американская компания Tesla продемонстрировала в четверг в городе Фримонт (штат Калифорния) свой новый электромобиль Model S Plaid.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, презентацию, которую вел глава Tesla Илон Маск, транслировали на сайте компании.

Как отметил предприниматель, критики ранее заостряли внимание на том, что обновленная версия автомобиля Model S будет "безумно быстрой", и выражали сомнения в необходимости выпускать такие машины. По словам Маска, разработка Model S Plaid была "довольно важна для будущего устойчивой энергетики".

"Мы должны были показать, что электромобили бесспорно являются лучшими автомобилями", - сказал бизнесмен.

В Tesla заявляют, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства. "Model S Plaid - это машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo", - полагает Маск. По его словам, Model S Plaid может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км в час. Максимальная скорость электромобиля превышает 320 км в час. Машина способна проехать без подзарядки более 620 км. Стоимость Model S Plaid составляет около 130 тыс. долларов США

Маск отметил, что 25 автомобилей Model S Plaid уже доставляют заказчикам. В течение недели планируется поставить еще несколько сотен этих машин.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.