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    Tesla потеряла почти 1 млрд долларов за 2018 год

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Убытки американского автопроизводителя Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов.

    Как передает Report, это следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.

    Эта сумма составляет потерю примерно в 5,72 доллара на акцию.

    Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.

    Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

    В 2019 году Tesla планирует немного сократить суммарные продажи Model S и Model X из-за высокого спроса на них в 2018 году. Как объясняет компания, этот спрос был прорывным, поэтому стоит ожидать его небольшого снижения. 

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